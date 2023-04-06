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09:25, 6 апреля 2023Среда обитания

Названа дата открытия в России первого магазина аналога IKEA

Первый магазин белорусского аналога IKEA Swed House откроется 15 апреля в Москве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первый магазин белорусского бренда Swed House откроется 15 апреля в московском торгово-развлекательном центре «Щелковский». Срок старта работы аналога IKEA в России назвали в пресс-службе ТРЦ, сообщает ТАСС.

По словам представителей пресс-службы, Swed House предложит покупателям товары собственного бренда и аналоги шведского ретейлера. «В новом пространстве будут представлены товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные "акулы"», — рассказали собеседники агентства.

В марте сообщалось, что белорусская торговая сеть собирается открыть в России до 10 магазинов в 2023 году. Бренд ведет переговоры с несколькими торговыми центрами, в том числе с сетью ТЦ «Мега». В основном Swed House рассматривает площадки в Москве, однако его торговые точки могут появиться и в регионах. Цены на свои товары бренд планирует держать на уровне IKEA.

О выходе Swed House на российский рынок стало известно в феврале. Тогда отмечалось, что за год в стране откроют до 50 магазинов бренда площадью до 300 квадратных метров.

Александра Качан
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Названа дата открытия в России первого магазина аналога IKEA
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