ВС России уничтожили склады ВСУ с боеприпасами в Харьковской области

Артиллеристы РФ уничтожили склады ВСУ и гаубицу Д-20 с боеприпасами в Харьковской области

Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20 в районе поселка Лозовая Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев, передает РИА Новости.

Склады и орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены комплексным применением расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и гаубиц «Мста-С», уточнил он.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы расчет российского орудия Д-20 уничтожил украинский минометный расчет в районе населенного пункта Зыбино.

15 апреля сообщалось, что российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ на купянском направлении. Кроме того, российская артиллерия сорвала две ротации войск противника на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).