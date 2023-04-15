ВС России уничтожили склады ВСУ с боеприпасами в Харьковской области
Артиллеристы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили два склада с украинскими боеприпасами и 152 мм гаубицу Д-20 в районе поселка Лозовая Харьковской области. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев, передает РИА Новости.
Склады и орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены комплексным применением расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и гаубиц «Мста-С», уточнил он.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы расчет российского орудия Д-20 уничтожил украинский минометный расчет в районе населенного пункта Зыбино.
15 апреля сообщалось, что российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ на купянском направлении. Кроме того, российская артиллерия сорвала две ротации войск противника на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).