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05:19, 15 апреля 2023Россия

ВС России уничтожили три группы украинских диверсантов на купянском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили три группы украинских диверсантов на купянском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил представитель группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев, передает РИА Новости.

Кроме того, российская артиллерия сорвала две ротации войск противника на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное, отметил начальник пресс-службы «Запада».

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили более 35 бойцов ВСУ на купянском направлении. В Минобороны уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск. Противник находился в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Марина Совина
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