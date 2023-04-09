Российские войска уничтожили более 35 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении более 35 бойцов ВСУ на купянском направлении

Российские войска уничтожили более 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск. Противник находился в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.