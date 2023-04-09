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13:56, 9 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили более 35 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении более 35 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска уничтожили более 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами Западной группировки войск. Противник находился в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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