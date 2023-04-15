Посольство России высказалось о ситуации в Судане

Посольство России в Судане перевели в режим повышенной готовности

Посольство РФ в Судане находится в контакте с российскими гражданами, а также фиксирует обращения россиян о том, как им действовать в случае ухудшения ситуации. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Судане Георгий Амбарцумян, передает телеканал «Россия-1».

Как уточнили в дипломатическом ведомстве, от россиян поступали уточняющие вопросы. Граждане интересовались, что делать при ухудшении ситуации. «Мы со всеми россиянами на связи, россияне спокойны», — высказались в посольстве.

Амбарцумян добавил, что столкновений около здания нет. Посольство находится в режиме повышенной готовности.

Ранее Силы быстрого реагирования заявили об атаке суданской армии на свою базу в Хартуме. Они рассказали, что регулярная армия атаковала позиции всеми видами тяжелого и легкого вооружения.