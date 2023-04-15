В Минобороны опровергли «веерные» рассылки электронных повесток россиянам

В Минобороны заявили, что «веерных» рассылок электронных повесток россиянам не будет

«Веерных» рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста в России производиться не будет. Такое развитие событий опроверг начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

«Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами», — пояснил представитель Минобороны.

Он также уточнил, что теперь у россиян нет необходимости лично приходить в военкоматы для постановки на воинский учет, оформления отсрочки и решения других вопросов — все необходимые документы можно будет направлять и получать в электронном виде через портал госуслуг.

14 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах».