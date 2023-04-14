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21:34, 14 апреля 2023Россия

Путин подписал закон об электронных повестках

Президент Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Госдума приняла закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных и вводит электронные повестки, 11 апреля. Согласно нововведениям, электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «Госуслугах». 12 апреля закон одобрил Совфед.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснял, что электронные оповещения призывников будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные повестки из военкоматов. Он добавил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных россиян.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что в российских военкоматах местами много бардака, поэтому закон призван исправить эту ситуацию, а скорость его принятия связана с важностью документа. Он напомнил, что сведения о проблемах в военкоматах России вскрылись с начала спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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