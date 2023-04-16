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18:35, 16 апреля 2023Путешествия

Самолет совершил аварийную посадку из-за попавшей в двигатель стаи птиц

Самолет Aer Lingus совершил аварийную посадку в Дублине из-за попавших в двигатель птиц

Фото: Sonja Jordan / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании Aer Lingus вернулся в аэропорт Дублина спустя несколько минут после вылета из-за стаи птиц, попавших в двигатель. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что лайнер следовал в Чикаго, однако сразу после взлета столкнулся с птицами и совершил аварийную посадку. По словам пилота, в двигатель попали голуби. В этот момент находившиеся в салоне люди ощутили сильную вибрацию, однако никто не пострадал. Инженеры осмотрели судно, а пассажиров высадили, чтобы позже отправить в пункт назначения на другом самолете.

Ранее камера в кабине пилота Boeing 737 записала на видео столкновение самолета с птицей. Воздушное судно спускалось к взлетно-посадочной полосе, когда навстречу ему полетел голубь. Самолет сбил птицу, на лобовом стекле остались следы крови и перья.

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Зарина Дзагоева
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