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21:18, 16 апреля 2023Мир

Во Франции указали на ужасные дни для Зеленского

Французский политик Филиппо: разоблачение хищений Зеленского предвещает ему тяжелое время

Президент Украины Владимир Зеленский переживает ужасные дни. Об этом в Twitter написал французский политик и лидер националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он указал, что это связано с запретом Венгрии и Польши на ввоз украинского зерна. Еще одной неудачей Филиппо назвал обвинение Зеленского в присвоение им и его окружением 400 миллионов долларов международной помощи.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил Зеленского и его окружение в присвоении 400 миллионов долларов, выделенных Киеву для закупки дизельного топлива в 2022 году. Ссылаясь на «осведомленного американского сотрудника разведки», журналист утверждает, что Киев со скидкой закупал российское топливо за деньги американских налогоплательщиков. «Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой... А кто платит за газ и нефть? Мы», — цитирует Херш своего собеседника.

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Марина Совина
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