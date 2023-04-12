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15:26, 12 апреля 2023Бывший СССР

Херш обвинил Зеленского и его окружение в присвоении 400 миллионов долларов

Херш: Зеленский и его окружение присвоили 400 млн долларов, выделенных для закупки дизеля

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в присвоении 400 миллионов долларов, выделенных Киеву для закупки дизельного топлива. Об этом он написал в материале, опубликованном на платформе Substack, передает РИА Новости.

В своем материале Херш ссылается на «осведомленного американского сотрудника разведки». Журналист утверждает, что Киев со скидкой закупал российское топливо за деньги американских налогоплательщиков.

«Зеленский покупал у россиян дизельное топливо со скидкой... А кто платит за газ и нефть? Мы», — цитирует Херш своего собеседника.

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Алевтина Запольская
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