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14:58, 16 апреля 2023Наука и техника

У человека обнаружили влияющие на поведение биоритмы

Npj Digital Medicine: у мужчин обнаружили влияющие на поведение циклы

Фото: Jacek Dylag / Reuters

Ученые из Лейденского университета (Нидерланды) обнаружили биоритмы, влияющие на поведение человека. Эти циклы могут варьироваться от 7 до 52 дней. Выводы исследования опубликованы в журнале npj Digital Medicine.

В процессе работы авторы проанализировали данные около 400 испытуемых в возрасте от 16 до 80 лет. На телефоны участников установили специальное приложение, позволяющее отслеживать информацию об использовании смартфонов. Полученную информацию разделили на три типа поведения при взаимодействии с телефонами. Они основывались на прикосновениях к экрану, продолжительности касания и других параметрах.

Результаты показали, что циклы продолжительностью в несколько дней очень распространены у всех людей: у пожилых и молодых, а также у женщин и мужчин. Авторы обращают особое внимание на последнюю группу, поскольку женщины зачастую сталкиваются с дискриминацией в обществе и на работе, поскольку считается, что их производительность страдает из-за менструального цикла. Но теперь специалисты выявили, что мужчины также имеют цикл продолжительностью от 25 до 30 дней, который влияет на их поведение.

Пока не удалось объяснить механизмы возникновения повторяющихся паттернов, но есть предположение, что в этом задействована сложная взаимосвязь между окружением и собственными когнитивными навыками. Кроме того, у двух людей может быть одинаковый цикл, но они могут совершенно по-разному на него реагировать. Прояснить все эти вопросы планируется в будущих исследованиях.

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Елена Апазиди
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