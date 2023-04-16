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14:08, 16 апреля 2023Россия

Водитель совершил самоубийство после ДТП с пострадавшими

Водитель фуры покончил с собой после ДТП с легковушкой в Ивановской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Водитель совершил самоубийство после аварии с участием большегруза и легкового автомобиля в Ивановской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в субботу, 15 апреля, около 19:00. В поселке Ново-Талицы большегруз Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Kia Rio. После этого фургон выехал за пределы дороги и остановился.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка легковой машины. При этом предполагаемый виновник происшествия не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции выйти из кабины. «Он покинул водительское место и перебрался в глубь кабины, где покончил жизнь самоубийством», — уточняется в сообщении.

Ранее смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в снегоуборочную машину. От полученных травм он скончался на месте.

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Варвара Кошечкина
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