Водитель совершил самоубийство после ДТП с пострадавшими

Водитель фуры покончил с собой после ДТП с легковушкой в Ивановской области

Водитель совершил самоубийство после аварии с участием большегруза и легкового автомобиля в Ивановской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в субботу, 15 апреля, около 19:00. В поселке Ново-Талицы большегруз Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем Kia Rio. После этого фургон выехал за пределы дороги и остановился.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка легковой машины. При этом предполагаемый виновник происшествия не реагировал на неоднократные требования сотрудников полиции выйти из кабины. «Он покинул водительское место и перебрался в глубь кабины, где покончил жизнь самоубийством», — уточняется в сообщении.

Ранее смертельная авария произошла в Санкт-Петербурге на Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в снегоуборочную машину. От полученных травм он скончался на месте.