Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:29, 16 апреля 2023Мир

В Европе усомнились в возможном дефолте в США

Глава ЕЦБ Лагард: власти США не могут допустить дефолт в стране, это стало бы катастрофой
Кристин Лагард

Кристин Лагард. Фото: Jason Lee / Reuters

Власти США не могут допустить дефолт в стране, это привело бы к серьезным негативным последствиям для всего международного сообщества. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает ТАСС.

«Я просто не могу поверить, что они допустили бы такую серьезную, серьезную катастрофу, как дефолт США по долговым обязательствам. Это невозможно. Я не могу поверить, что это могло бы произойти», — подчеркнула она, добавив, что если дефолта избежать не удастся, то это отразится на всем мире.

По мнению Лагард, этот вопрос носит в Соединенных Штатах политический характер. Она также указала, что существуют ситуации, когда должны возобладать высшие интересы государства.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен оценила последствия возможного дефолта в США. Она заявила, что в таком случае страна столкнется с утратой международного доверия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о «грязных приемах» ВСУ в Артемовске
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Названы наиболее часто берущие отгулы специалисты
Путин рассказал о развитии отношений России и Китая
Губернатор прокомментировал пожар в Белгороде
Получены изображения газового гиганта на расстоянии 133 световых лет
Стало известно о пожаре на электроподстанции в Белгороде
Маск заявил о доступе властей США к личным сообщениям в Twitter
В Европе назвали неизбежным соперничество США и Китая
Карпин раскритиковал тренера «Химок» за слова в адрес игрока «Ростова»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.