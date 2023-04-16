В Европе усомнились в возможном дефолте в США

Глава ЕЦБ Лагард: власти США не могут допустить дефолт в стране, это стало бы катастрофой

Власти США не могут допустить дефолт в стране, это привело бы к серьезным негативным последствиям для всего международного сообщества. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает ТАСС.

«Я просто не могу поверить, что они допустили бы такую серьезную, серьезную катастрофу, как дефолт США по долговым обязательствам. Это невозможно. Я не могу поверить, что это могло бы произойти», — подчеркнула она, добавив, что если дефолта избежать не удастся, то это отразится на всем мире.

По мнению Лагард, этот вопрос носит в Соединенных Штатах политический характер. Она также указала, что существуют ситуации, когда должны возобладать высшие интересы государства.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен оценила последствия возможного дефолта в США. Она заявила, что в таком случае страна столкнется с утратой международного доверия.