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17:14, 16 апреля 2023Бывший СССР

Голландский депутат назвал военным преступлением обстрел Донецка в Пасху

Член голландской партии де Граф назвал военным преступлением обстрел ВСУ Донецка в Пасху

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Член голландской партии «Форум за демократию» (FVD), депутат Марсель де Граф назвал военным преступлением обстрел Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Пасху. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Украина обстреляла собор в Донецке во время празднования православной Пасхи. Преднамеренный обстрел гражданских целей является военным преступлением», — считает политик.

Де Граф также добавил, что странам Запада следует прекратить поддержку преступного киевского режима.

Ранее стало известно, что в ночь с 15 на 16 апреля рядом со Спасо-Преображенского собором, в котором шло пасхальное богослужение, упали ракеты ВСУ. Прихожане были вынуждены экстренно эвакуироваться. В результате инцидента один человек погиб и шестеро пострадали.

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Елена Апазиди
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