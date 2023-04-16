Украинские ракеты упали вблизи собора в центре Донецка

ВСУ обстреляли территорию около собора в Донецке, где проходило пасхальное богослужение

Во время украинского обстрела по центру Донецка ракеты упали вблизи собора, в котором шло пасхальное богослужение, пишет РИА Новости.

Снаряды упали недалеко от Спасо-Преображенского собора. Храм находится на одной из центральных площадей города. Как уточнили источники, прихожане были вынуждены эвакуироваться.

Украинские военные в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по центральному Ворошиловскому району Донецка.

Ранее российские военнослужащие пресекли действия пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Деятельность диверсантов была пресечена в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка.