Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:19, 16 апреля 2023Бывший СССР

Украинские ракеты упали вблизи собора в центре Донецка

ВСУ обстреляли территорию около собора в Донецке, где проходило пасхальное богослужение

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Во время украинского обстрела по центру Донецка ракеты упали вблизи собора, в котором шло пасхальное богослужение, пишет РИА Новости.

Снаряды упали недалеко от Спасо-Преображенского собора. Храм находится на одной из центральных площадей города. Как уточнили источники, прихожане были вынуждены эвакуироваться.

Украинские военные в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по центральному Ворошиловскому району Донецка.

Ранее российские военнослужащие пресекли действия пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Деятельность диверсантов была пресечена в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Финляндии задумались о нарушении соглашения с Россией
Найден новый подход для быстрого срастания костей
В Донецке женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ
Украинские ракеты упали вблизи собора в центре Донецка
Патриарх Кирилл заявил о появлении глобального нового язычества
В США заявили об опасности России и Саудовской Аравии для переизбрания Байдена
Назван сценарий получения Польшей части территорий Украины
Экс-разведчик США предрек ядерную катастрофу без замены ДСНВ
ВВС Судана нанесли удар по лагерю СБР в Омдурмане
Во Франции госпитализировали 94-летнего отца Марин Ле Пен
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.