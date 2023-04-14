Российские военные пресекли действия пяти групп украинских диверсантов

Минобороны сообщило о пресечении действий пяти украинских ДРГ в Харьковской области

Российские военнослужащие пресекли действия пяти диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в пятницу, 14 апреля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что деятельность диверсантов была пресечена в районах населенных пунктов Ольшана, Крахмальное и Тимковка.

За сутки на купянском направлении, где действовала «Западная» группировка российских войск, были поражены подразделения ВСУ в районе Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районах населенных пунктов Ивановка и Двуречное в Харьковской области.

Российские военные уничтожили до 60 украинских бойцов, две боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-20.

Также Минобороны отчиталось об уничтожении до 80 военнослужащих ВСУ на краснолиманском направлении за прошедшие сутки. Боевые действия на данном направлении велись силами группировки войск «Центр».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.