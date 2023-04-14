Российские войска уничтожили до 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны отчиталось об уничтожении до 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска на краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 14 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами группировки войск «Центр». Подразделения противника находились в районах населенных пунктов Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР), Червонопоповка и Червонная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР).

«Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30», — добавили в министерстве.

Накануне российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.