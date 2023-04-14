Российские войска уничтожили до 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российские войска на краснолиманском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 14 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что боевые действия на данном направлении велись силами группировки войск «Центр». Подразделения противника находились в районах населенных пунктов Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР), Червонопоповка и Червонная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР).
«Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30», — добавили в министерстве.
Накануне российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.