На Украине анонсировали переговоры со странами ЕС по экспорту сельхозпродукции

Украина проведет переговоры по экспорту сельхозпродукции с Польшей, Румынией и Словакией

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский анонсировал переговоры по экспорту сельхозпродукции со странами Евросоюза — Польшей, Румынией и Словакией. Его слова в эфире всеукраинского телемарафона передает РИА Новости.

«В ближайшие месяцы будут сложные переговоры, вызванные активным экспортом нашей продукции в страны ЕС», — заявил Сольский. По его словам, 17 апреля состоятся переговоры в Варшаве. Украинская сторона считает, что первым шагом должно быть открытие транзита, добавил министр.

В среду, 19 апреля, запланированы переговоры с Румынией, а 20 апреля, — со Словакией, сообщил Сольский.

Ранее Венгрия и Польша запретили импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда в страну. Помимо этого, переработку и продажу прибывшего с Украины зерна запретило Министерство сельского хозяйства Словакии.

