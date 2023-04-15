Еще одна страна приостановила импорт сельхозпродукции с Украины

В Минсельхозе Венгрии объявили о приостановке импорта сельхозпродукции с Украины

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что страна временно прекращает импорт сельхозпродукции с Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Минсельхоза сообщил, что правительство Венгрии стремится отстаивать интересы фермеров страны. Поэтому из-за отсутствия необходимых мер Евросоюза вслед за Польшей Будапешт запрещает импорт зерна, масличных культур и ряда других сельскохозяйственных продуктов, производимых на Украине или поступающих оттуда в страну.

Ограничения будут действовать до 30 июня 2023 года. До этого момента страна ожидает введение мер Евросоюзом для поддержки европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.

Ранее Польша приостановила импорт зерна с Украины. Об этом сообщил экс-премьер страны и глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский. До этого Ранее министерство сельского хозяйства Словакии запретило переработку и продажу прибывшего с Украины зерна.

Премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти стран объяснили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, при этом цены на энергию и удобрения повышаются.