Депутат раскритиковал помощь Нидерландов украинским фермерам

Депутат Вилдерс раскритиковал выделение Нидерландами 40 миллионов евро украинским фермерам

Лидер голландской правой «Партии свободы», депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс прокомментировал решение властей страны выделить финансовую помощь на программу Всемирного банка по поддержке фермеров из Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

Вилдерс раскритиковал выделение Нидерландами 40 миллионов евро украинским фермерам и подчеркнул, что правительство страны «уничтожает» отечественных предпринимателей.

«Уничтожает голландских фермеров и помогает украинским фермерам — больное и фальшивое правительство Нидерландов», — отметил он.

Ранее Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров. О решении страны объявила министр внешней торговли Лише Шрайнемахер. «Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — объяснила она решение.

