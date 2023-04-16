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00:21, 16 апреля 2023Мир

Депутат раскритиковал помощь Нидерландов украинским фермерам

Депутат Вилдерс раскритиковал выделение Нидерландами 40 миллионов евро украинским фермерам
Герт Вилдерс

Герт Вилдерс. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Лидер голландской правой «Партии свободы», депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс прокомментировал решение властей страны выделить финансовую помощь на программу Всемирного банка по поддержке фермеров из Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

Вилдерс раскритиковал выделение Нидерландами 40 миллионов евро украинским фермерам и подчеркнул, что правительство страны «уничтожает» отечественных предпринимателей.

«Уничтожает голландских фермеров и помогает украинским фермерам — больное и фальшивое правительство Нидерландов», — отметил он.

Ранее Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров. О решении страны объявила министр внешней торговли Лише Шрайнемахер. «Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — объяснила она решение.

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Марина Совина
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