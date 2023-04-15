Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров

Нидерланды выделили 40 миллионов евро на программу поддержки фермеров из Украины

Нидерланды выделили 40 миллионов евро на программу Всемирного банка по поддержке фермеров из Украины. Об этом заявила министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер в своем аккаунте в Twitter.

«Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — уточнила политик.

Шрайнемахер добавила, что Нидерланды помогают и будут помогать украинскому народу.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии. Средства пойдут на питание, пайки, средства первой медицинской помощи, машины скорой помощи и бензовозы