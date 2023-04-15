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19:08, 15 апреля 2023Мир

Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров

Нидерланды выделили 40 миллионов евро на программу поддержки фермеров из Украины

Фото: Scott Goodwill / Unsplash

Нидерланды выделили 40 миллионов евро на программу Всемирного банка по поддержке фермеров из Украины. Об этом заявила министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер в своем аккаунте в Twitter.

«Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — уточнила политик.

Шрайнемахер добавила, что Нидерланды помогают и будут помогать украинскому народу.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии. Средства пойдут на питание, пайки, средства первой медицинской помощи, машины скорой помощи и бензовозы

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Елизавета Новикова
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Нидерланды выделили 40 миллионов евро на поддержку украинских фермеров
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