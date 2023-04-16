Писатель Питер Хитченс раскритиковал британскую власть из-за отправки к Крыму спецназа

Английский журналист и писатель Питер Хитченс раскритиковал власти Великобритании, назвав их недемократичными, из-за вмешателства страны в украинский конфликт. Об этом он написал в статье для Daily Mail.

Автор задается вопросом, что британский самолет-разведчик, способный взять на борт 30 человек, делал над Черным морем в сентябре прошлого года. По мнению Хитченса, данный случай свидетельствует о наличии у британских властей собственных интересов в украинском кризисе.

Он указывает на то, что Великобритания «не воюет с Россией». «Если бы мы вступили в такую ​​войну в качестве члена НАТО, то моментально расширили бы нынешний конфликт на всю Европу. Можете ли вы представить себе, чем это все обернется? Какую выгоду получат жители этой страны от таких событий? Кто-нибудь думает о том, что мы делаем?» — выразил возмущение писатель.

В своей статье Хитченс выразил уверенность в том, что американские власти опасаются усиления роли России на мировой арене. Он подчеркивает, что «могущественная фракция в Вашингтоне давно хотела опосредованной войны с Россией».

Ранее российский истребитель едва не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма. Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил палате общин, что два российских истребителя Су-27 29 сентября 2022 года перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, назвав их полет опрометчивым.