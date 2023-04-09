СМИ сообщили о почти сбитом Россией вблизи Крыма британском самолете-разведчике

WP: российский Су-27 едва не сбил британский самолет-разведчик RC-135 вблизи Крыма

Российский истребитель едва не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма 29 сентября 2022 года, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Пентагона и разведки.

В одном из секретных документов Пентагона инцидент упоминается как «почти сбитый британский RJ» (Rivet Joint — самолеты-разведчики RC-135).

Глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил Палате общин в октябре, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем, назвав их полет опрометчивым и отметив, что один из них приблизился к британскому самолету на 15 футов. Он добавил, что один из Су-27 «выпустил ракету», но не сказал законодателям, что инцидент был близок к сбиванию, заявив, что пуск ракеты являлся «технической неисправностью».

Ранее стало известно, что американский министр обороны Ллойд Остин предположительно приказал пилотам Военно-воздушных сил США не подлетать близко к Крымскому полуострову и держаться от него на дистанции в примерно 80,4 километра.