Резников обвинил экс-канцлера ФРГ Меркель в способствовании невступлению Украины в НАТО

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель способствовала невступлению Украины и Грузии в НАТО в ходе саммита альянса в 2008 году. Такую негативную роль немецкого политика описал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью аргентинской газете La Razon.

Украинский министр обвинил Меркель в том, что тогда она выступила против вступления двух стран в Североатлантический альянс и убедила в правильности такого решения других союзников. Резников отметил, что Запад на протяжении многих лет «жил в догме не провоцировать Россию».

По его словам, ощутимее это стало проявляться во время саммита НАТО в Бухаресте. «Была вполне осуществимая возможность того, что Украина и Грузия стали бы новыми членами НАТО. (...) Американцы были за эту работу, как и большинство европейцев. Именно канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимавшая эту должность в 2008 году — прим. «Ленты.ру») выступила против», — заявил Резников.

По мнению Резникова, Украина уже является де-факто членом НАТО, используя «их стандарты и их оружие». Кроме того, министр подверг сомнению серьезность «ядерной угрозы» со стороны России.

Ранее аналитик Ян Оберд выразил мнение, что военные действия на Украине и их дальнейшая поддержка не помогут Западу и США достичь желаемого результата. Специалист предположил, что Евросоюз и НАТО находятся в сложном положении — они сталкиваются с проблемами в экономике, хотя изначально планировалось, что вооруженный конфликт на Украине будет ослаблять Россию.