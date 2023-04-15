GT: страны Запада и США не смогут достичь результата на Украине боевыми действиями

Военные действия на Украине и их дальнейшая поддержка не помогут Западу и США достичь желаемого результата, считает аналитик Ян Оберд. Его статья опубликована в китайском издании Global Times.

По мнению обозревателя, страны Евросоюза (ЕС) и НАТО находятся в сложном положении — они сталкиваются с проблемами в экономике, хотя изначально планировалось, что вооруженный конфликт на Украине будет ослаблять Россию.

«Предполагаю, что Евросоюз и НАТО нанесут невиновным гражданам Украины больше вреда, чем сам конфликт», — поделился мнением аналитик, подчеркнув, в конфликте не будет победителей в случае, если ЕС и НАТО продолжат поставлять Киеву оружие.

Оберд предлагает два условия для остановки конфликта. Он говорит о необходимости обеспечить Украину нейтралитетом, а не членством в Североатлантическом альянсе. Также нужно, чтобы инструментом сосуществования России и Украины было не оружие, а дипломатия, считает он.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижении целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом году. По его мнению, Киев не добьется возвращения территорий.