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17:50, 16 апреля 2023Россия

Минобороны заявило о подготовке западными СМИ провокации в Запорожье

Минобороны РФ заявило, что французские журналисты готовят провокацию в Гуляйполе
СюжетМинобороны:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Французские журналисты прибыли в населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области, который находится под контролем Украины, для подготовки возможной съемки с провокационным материалом о российских военнослужащих. Об этом предупредил представитель Минобороны, начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев. Его заявление опубликовали в официальном Telegram-канале ведомства.

Он пояснил, что данные о готовящейся провокации со стороны Запада удалось засечь радиоразведке. «В район населенного пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой "Восток" ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей», — отметил Гордеев.

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Группировка войск «Восток» выполняет задачи на южнодонецком и запорожском направлениях.

Ранее Минобороны сообщало, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось нанести поражение подразделениям противника в районе донецких населенных пунктов Угледар и Новоселка.

Кроме того, по сведениям ведомства, за сутки на указанных направлениях потери противника составили свыше 45 военнослужащих.

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Анна Щербакова
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