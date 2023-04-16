Российские военные пресекли деятельность украинских диверсантов в ДНР

МО РФ заявило о пресечении деятельности украинских диверсантов в селе Новодонецкое ДНР

Российские военнослужащие на южнодонецком и запорожском направлениях пресекли деятельность украинских диверсантов в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил журналистам в воскресенье, 16 апреля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что на тех же направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось нанести поражение подразделениям противника в районе донецких населенных пунктов Угледар и Новоселка.

По сведениям Конашенкова, за сутки на данных направлениях потери украинской стороны составили свыше 45 военнослужащих. Также противник потерял два автомобиля и гаубицу Д-30.

«В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — добавил представитель Минобороны.

15 апреля российское ведомство докладывало об уничтожении трех групп украинских диверсантов на купянском направлении. Тогда же российская артиллерия сорвала две ротации войск противника на передовых позициях в районе населенных пунктов Синьковка и Двуречное.