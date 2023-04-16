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03:52, 16 апреля 2023Экономика

В Италии оценили зависимость от российского газа

Итальянский министр Пикетто-Фратин заявил, что Рим преодолел зависимость от газа России

Фото: Unsplash

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин прокомментировал, насколько страна зависит от российского топлива. Об этом он высказался в беседе с Corriere della Sera.

Пикетто-Фратин оценил зависимость страны от российского газа и подчеркнул, что Рим преодолел его. Он подчеркнул, что страна получает порядка 10 процентов от всей своей потребности.

«Мы по сути преодолели зависимость от Москвы [в этом вопросе], нарастив поставки газа по трубопроводам с Востока по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), а также из Африки с новыми соглашениями с Алжиром и Ливией», — заявил он.

«Регазификаторы позволят нам покупать газ по лучшей цене во всем мире в ожидании дальнейшего развития энергии из альтернативных источников и понимания, когда можно будет приступить к разработке атомной энергетики четвертого поколения», — подчеркнул Пикетто-Фратин.

Ранее Италия назвала срок отказа от российского газа. Предполагается, что это проийззойдет зимой 2024-2025 года.

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Марина Совина
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