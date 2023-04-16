При стрельбе в подмосковном кафе пострадали два человека

При стрельбе в кафе Подольска пострадали два человека, злоумышленник установлен

Два человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в кафе в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в областном главке МВД, передает РИА Новости.

ЧП произошло в воскресенье утром в кафе на Парковой улице. Между группой граждан произошел словесный конфликт, в ходе которого один из участников применил оружие. В результате двое граждан попали в больницу с телесными повреждениями.

Полиция установила личность стрелявшего. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание 35-летнего мужчины.

Ранее в кафе Зеленограда в ходе конфликта между посетителями произошла стрельба, в результате которой один человек убит, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. По горячим следам полиция установила его личность и местонахождение.