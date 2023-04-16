Президент России Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Соответствующее обращение главы государства размещено на официальном сайте Кремля в воскресенье, 16 апреля.

«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», — заявил президент.

Он также отметил «подвижническую деятельность» Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий, которая направлена на сохранение исторического и культурного наследия страны, а также на решение ключевых социальных проблем.

В ночь на 16 апреля Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Вместе с ним на богослужение приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Праздничную службу провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.