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09:33, 16 апреля 2023Россия

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент России Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Соответствующее обращение главы государства размещено на официальном сайте Кремля в воскресенье, 16 апреля.

«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», — заявил президент.

Он также отметил «подвижническую деятельность» Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий, которая направлена на сохранение исторического и культурного наследия страны, а также на решение ключевых социальных проблем.

В ночь на 16 апреля Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Вместе с ним на богослужение приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Праздничную службу провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Варвара Кошечкина
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