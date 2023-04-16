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00:52, 16 апреля 2023Россия

Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Президент России Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве
Владимир Путин и Сергей Собянин

Владимир Путин и Сергей Собянин. Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал на пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на 16 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с российским лидером богослужение посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Праздничную службу провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Перед богослужением патриарх Кирилл обратился к россиянам и украинцам и призвал их молиться о мире братских народов. «В светозарный праздник Пасхи наши особые молитвы обращены к Богу о людях, находящихся в зоне военных действий», — отметил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал, что Путин встретит Пасху в храме Христа Спасителя.

Накануне, 15 апреля, Благодатный огонь сошел в иерусалимском храме Гроба Господня. Частичку огня получила и российская делегация от Фонда Андрея Первозванного.

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Марина Совина
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