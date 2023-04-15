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00:22, 15 апреля 2023Россия

Путин встретит Пасху в храме Христа Спасителя

Президент России Путин в ночь на 16 апреля встретит Пасху в храме Христа Спасителя
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье, 16 апреля, традиционно приедет в храм Христа Спасителя, чтобы встретить там Пасху. Об этом сообщает РИА Новости.

О планах главы государства посетить пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь с субботы на воскресенье в пятницу, 14 апреля, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В 2022 году Путин также посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Рядом с ним был мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пасха — главный праздник православных христиан, в этот день празднуется Воскресение Господне. В 2023 году этот праздник пришелся на 16 апреля.

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Марина Совина
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