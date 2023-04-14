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12:50, 14 апреля 2023Россия

В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху

Представитель Кремля Песков: Путин посетит пасхальную службу в храме Христа Спасителя

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин посетит пасхальную службу в ночь с субботы на воскресенье. Об этих планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, президент посетит богослужение в храме Христа Спасителя.

В 2022 году Путин также посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Рядом с ним был мэр Москвы Сергей Собянин. Торжественный молебен совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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В 2021 году президент был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. Кроме того, в 2020, 2019 и 2012 годах он посещал Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга, где его крестили в младенчестве.

Пасха — главный праздник православных христиан, в этот день празднуется Воскресение Господне. В 2023 году этот праздник пришелся на 16 апреля.

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Марк Леонов
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