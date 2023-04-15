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21:24, 15 апреля 2023Россия

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире братских народов

Патриарх Кирилл призвал в Пасху молиться о мире братских народов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Братские народы, встречающие предпасхальную субботу, должны молиться о мире. Такое обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла опубликовано на сайте РПЦ.

«В светозарный праздник Пасхи наши особые молитвы обращены к Богу о людях, находящихся в зоне военных действий», — добавил Кирилл.

По словам главы РПЦ, христиане, чьи сердца «опалены огнем междоусобного конфликта», должны молить Бога об, «чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче — душевные раны».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин встретит Пасху 16 апреля в воскресенье, приехав в храм Христа Спасителя. В 2022 году Путин также посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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Глеб Бажуткин
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