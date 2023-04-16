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00:23, 16 апреля 2023Россия

Патриарх Кирилл обратился к россиянам и украинцам

Патриарх Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Бог укрепил любовь между народами
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал россиянам и украинцам, чтобы Господь хранил их страны, он произнес речь в телеобращении перед пасхальной службой, передает «Россия-1».

Он пожелал, чтобы Бог укрепил мир и любовь между народами. Как уточнил патриарх, происходят тяжелые события — «междоусобная брань». Священнослужитель обратился к россиянам и украинцам.

«Да хранит Господь страны наши, да укрепит мир и любовь в отношениях между нами, и верим, что по милости Божией мы все способны будем реально изменить мир к лучшему», — подчеркнул он. Патриарх пожелал народам пройти через постигшие их испытания.

Ранее священнослужитель заявил, что народы исторической Руси, в том числе русские, украинцы и белорусы, должны «остановить попытки междоусобной брани» и примириться. По его словам, сейчас российское государство стоит «перед лицом многих опасных, но одновременно и судьбоносных вызовов».

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Марина Совина
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