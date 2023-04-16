Сгоревшие американская установка и украинская БМП попали на видео

RV опубликовал видео со сгоревшей американской САУ Paladin и украинской БМП

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео со сгоревшей техникой, которой управляли украинские военные.

На одном видео показана сгоревшая американская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) M109 Paladin. На другом — боевая машина пехоты (БМП), которая также пришла в негодность.

Уточняется, что обе записи выложили сами украинские военные. Техника была уничтожена российскими войсками.

12 апреля сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab и Paladin на купянском направлении.