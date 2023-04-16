Сгоревшие американская установка и украинская БМП попали на видео
RV опубликовал видео со сгоревшей американской САУ Paladin и украинской БМП
Telegram-канал «Военкоры Русской весны» опубликовал видео со сгоревшей техникой, которой управляли украинские военные.
На одном видео показана сгоревшая американская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) M109 Paladin. На другом — боевая машина пехоты (БМП), которая также пришла в негодность.
Уточняется, что обе записи выложили сами украинские военные. Техника была уничтожена российскими войсками.
12 апреля сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab и Paladin на купянском направлении.