Четверо погибли в результате стрельбы на празднике в США

The Hill: четверо погибли, более 20 пострадали в результате стрельбы на празднике в США

По меньшей мере четыре человека были убиты в субботу вечером, 15 апреля, в результате стрельбы на празднике в Алабаме, США. Об этом пишет The Hill со ссылкой на правоохранительные органы.

Свидетели событий рассказали, что стрельба произошла на праздновании 16-летия подростка в танцевальной студии Mahogany Masterpiece Dance Studio в городе Дадевиль.

По данным следствия, к стрельбе привела ссора. Отмечается, что вечером прозвучало несколько выстрелов, после чего люди начали выбегать из здания. Сообщается, что общее число пострадавших превысило 20 человек. Информация о подозреваемом (подозреваемых) или мотивах пока не разглашается властями.

Ранее сообщалось, что в отделении банка Old National Bank в центре города Луисвилль в США произошла стрельба. В результате нападения как минимум пять человек погибли, шесть человек получили ранения.