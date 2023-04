Пять человек погибли в результате стрельбы в США

NYT: 5 человек погибли и 6 пострадали в результате стрельбы в городе Луисвилль в США

В отделении банка Old National Bank в центре города Луисвилль в США произошла стрельба. Об этом сообщает The new York Times (NYT).

По информации газеты, в результате нападения как минимум пять человек погибли, шесть человек получили ранения. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь.

Отмечается, что стрелок был найден мертвым на месте преступления. Обстоятельства его гибели, а также мотивы его действий не уточняются. Заместитель начальника полицейского управления Луисвилля Пол Хамфри заявил, что на данный момент опасность для граждан отсутствует.

27 марта сообщалось, что в американском штате Нэшвилл женщина-трансгендер устроила стрельбу. В результате атаки погибли шесть человек, в том числе трое детей. Полицейский департамент Нэшвилла сообщил, что нападавшая была ликвидирована.