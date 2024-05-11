Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:28, 11 мая 2024Экономика

Магнитная буря на Земле достигла пика

Астроном Богачев: магнитная буря на Земле достигла пика

Фото: NASA / Unsplash

Магнитная буря, которая слегка ослабла днем в субботу, 11 мая, вернулась к максимальным значениям. О том, что она достигла пика, заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, его слова приводит РИА Новости.

«Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня», — поделился информацией специалист.

Эксперт отметил, что в данный момент скорость солнечного ветра составляет 800-1000 километров в секунду. Богачев добавил, что на территории России ожидаются еще более мощные северные сияния, причем их овал может опуститься до южных границ страны.

Ранее в этот же день Национальная метеорологическая служба США впервые за 21 год объявила максимальный уровень достигшей Земли магнитной бури. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2003 года. Специалисты допускают, что геомагнитный шторм сохранится в течение выходных.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области. К чему готовятся Украина и США?

      В Сумах сообщили о повреждении инфраструктуры

      Захарова заявила о правильном выборе жителей Донбасса на референдуме в 2014 году

      Магнитная буря на Земле достигла пика

      Пушилин оценил вероятность отправки войск НАТО на Украину

      Макрон вновь допустил отправку войск на Украину

      В Авдеевке началась подготовка к отопительному сезону

      Россиянам напомнили о проверке трех документов перед покупкой квартиры

      Полковник раскрыл детали положения России и Украины в Харьковской области

      Значение нового знака на технике ВС РФ объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше