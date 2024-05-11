Астроном Богачев: магнитная буря на Земле достигла пика

Магнитная буря, которая слегка ослабла днем в субботу, 11 мая, вернулась к максимальным значениям. О том, что она достигла пика, заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, его слова приводит РИА Новости.

«Начинается кульминация. К Земле пришли наиболее скоростные массы, выброшенные Солнцем. Магнитная буря проходит через пик. Колебания поля вернулись к экстремальным значениям пятого уровня», — поделился информацией специалист.

Эксперт отметил, что в данный момент скорость солнечного ветра составляет 800-1000 километров в секунду. Богачев добавил, что на территории России ожидаются еще более мощные северные сияния, причем их овал может опуститься до южных границ страны.

Ранее в этот же день Национальная метеорологическая служба США впервые за 21 год объявила максимальный уровень достигшей Земли магнитной бури. Она достигала высшего балла G5, чего не было с 2003 года. Специалисты допускают, что геомагнитный шторм сохранится в течение выходных.