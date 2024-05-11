Число пострадавших в результате удара ВСУ по ресторану в Донецке выросло

Число пострадавших в результате удара по ресторану в Донецке выросло до девяти

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ресторану в Донецке выросло до девяти. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram.

«Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Уточняется, что в результате атаки пострадали четверо мужчин, четыре женщины и один ребенок.

Жертвами обстрела стали сотрудница заведения и двое посетителей-мужчин.

О том, что ВСУ нанесли удар по ресторану в Донецке, стало известно ранее 11 мая. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что одна из американских ракет HIMARS попала в здание, в котором находилось заведение, а вторая повредила кровлю недостроя поблизости.

Перед этим сообщалось, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку в ДНР. Атака на город произошла в 15:10 по московскому времени.