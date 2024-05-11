В результате удара по ресторану Донецка погибли три человека

При атаке ВСУ на ресторан в Донецке погибли три человека, восемь пострадали

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ресторану в Донецке погибли три человека, все они — мирные жители. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

По данным Пушилина, в результате прямого попадания по ресторану «Парадиз» в Кировском районе города погибли одна сотрудница заведения и двое посетителей-мужчин. «На текущий момент известно о восьми пострадавших: девочка 2012 года рождения, мужчины 1979, 1984, 2003, 2005 годов рождения, женщины 1986, 1988, 1980 годов рождения (ранения легкой и средней степени тяжести)», — уточнил глава ДНР.

Он также отметил, что одна из американских ракет HIMARS попала непосредственно в само здание, а вторая повредила кровлю недостроя поблизости.

Ранее сообщалось, что ВСУ шесть раз обстреляли Горловку, выпустив 20 снарядов за час. Затем представительство ДНР в СЦКК проинформировало еще о пяти обстрелах населенного пункта. Во время атаки ВСУ выпустили 16 снарядов.