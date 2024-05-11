ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на город в ДНР

ВСУ сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) на город в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру»). 15.10 — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины шесть раз обстреляли Горловку, выпустив 20 снарядов за час. Затем представительство ДНР в СЦКК проинформировало еще о пяти обстрелах населенного пункта. Во время атаки ВСУ выпустили 16 снарядов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.