Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:49, 11 мая 2024Россия

В Подмосковье произошел мощный пожар

В подмосковном Наро-Фоминске произошел крупный пожар

Кадр: Telegram-канал Baza

В подмосковном городе Наро-Фоминск в здании произошел крупный пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС России по Московской области.

«В 17:08 пожар в здании по адресу: Наро-Фоминск, улица Погодина, дом 93, локализован», — пояснил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Zvezdanews, огонь охватил склад, где хранится поликарбонат. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Ранее на железнодорожной станции «Куберле» в Ростовской области загорелась цистерна с топливом, пожар был локализован. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. «Пожар локализован на 200 квадратных метрах. В тушении задействовано 52 сотрудника МЧС России, 15 единиц техники», — добавили в МЧС России.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области. К чему готовятся Украина и США?

      Число пострадавших в результате удара ВСУ по ресторану в Донецке выросло

      В Подмосковье произошел мощный пожар

      В Азербайджане произошло мощное землетрясение

      Зеленский пожаловался на анонсы помощи Запада без реальных военных поставок

      Иностранный футболист назвал особенное блюдо из Чечни

      Песков заявил о сознательном нагнетании напряженности Европой

      В Сумах сообщили о повреждении инфраструктуры

      Захарова заявила о правильном выборе жителей Донбасса на референдуме в 2014 году

      Магнитная буря на Земле достигла пика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше