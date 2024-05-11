В Подмосковье произошел мощный пожар

В подмосковном Наро-Фоминске произошел крупный пожар

В подмосковном городе Наро-Фоминск в здании произошел крупный пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС России по Московской области.

«В 17:08 пожар в здании по адресу: Наро-Фоминск, улица Погодина, дом 93, локализован», — пояснил собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Zvezdanews, огонь охватил склад, где хранится поликарбонат. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Ранее на железнодорожной станции «Куберле» в Ростовской области загорелась цистерна с топливом, пожар был локализован. Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. «Пожар локализован на 200 квадратных метрах. В тушении задействовано 52 сотрудника МЧС России, 15 единиц техники», — добавили в МЧС России.