Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 11 мая 2024Мир

Захарова заявила о правильном выборе жителей Донбасса на референдуме в 2014 году

Захарова: жители Донбасса сделали правильный выбор на референдуме в 2014 году

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Жители Донбасса сделали правильный выбор на референдуме о государственной самостоятельности Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прошедшем в 2014 году. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Прошло десять лет, и сегодня всем очевидно, что народ Донбасса сделал тогда правильный выбор, отстоял его в бою, не найдя помощи и защиты у международных организаций, в чей мандат заложены функции по защите мира и безопасности в Европе», — заявила Захарова, говоря о референдуме.

Также дипломат выразила мнение о том, что за десять лет Украина превратилась в «страну-самоизгоя», которая была «загнана в овраг цивилизации исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков».

«Долгая и трудная, но бесповоротная дорога ДНР и ЛНР домой началась тогда — 11 мая 2014 года. (...) И сегодня мы помним и чтим эту дату, чтим героев, которых уже нет с нами», — добавила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России назвала президента Украины Владимира Зеленского выродком, который предал свой народ и своего деда, боровшегося против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Захарова подчеркнула, что такие люди, как украинский лидер, утратили связь со своей семьей, культурой и народом.

11 мая 2014 года в ДНР и ЛНР прошел референдум о политическом статусе этих регионов. Большинство жителей проголосовало за их государственную самостоятельность.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области. К чему готовятся Украина и США?

      Песков заявил о сознательном нагнетании напряженности Европой

      В Сумах сообщили о повреждении инфраструктуры

      Захарова заявила о правильном выборе жителей Донбасса на референдуме в 2014 году

      Магнитная буря на Земле достигла пика

      Пушилин оценил вероятность отправки войск НАТО на Украину

      Макрон вновь допустил отправку войск на Украину

      В Авдеевке началась подготовка к отопительному сезону

      Россиянам напомнили о проверке трех документов перед покупкой квартиры

      Полковник раскрыл детали положения России и Украины в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше