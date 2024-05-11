Захарова заявила о правильном выборе жителей Донбасса на референдуме в 2014 году

Захарова: жители Донбасса сделали правильный выбор на референдуме в 2014 году

Жители Донбасса сделали правильный выбор на референдуме о государственной самостоятельности Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прошедшем в 2014 году. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Прошло десять лет, и сегодня всем очевидно, что народ Донбасса сделал тогда правильный выбор, отстоял его в бою, не найдя помощи и защиты у международных организаций, в чей мандат заложены функции по защите мира и безопасности в Европе», — заявила Захарова, говоря о референдуме.

Также дипломат выразила мнение о том, что за десять лет Украина превратилась в «страну-самоизгоя», которая была «загнана в овраг цивилизации исторической амнезией и поощрением всевозможных пороков».

«Долгая и трудная, но бесповоротная дорога ДНР и ЛНР домой началась тогда — 11 мая 2014 года. (...) И сегодня мы помним и чтим эту дату, чтим героев, которых уже нет с нами», — добавила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России назвала президента Украины Владимира Зеленского выродком, который предал свой народ и своего деда, боровшегося против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Захарова подчеркнула, что такие люди, как украинский лидер, утратили связь со своей семьей, культурой и народом.

11 мая 2014 года в ДНР и ЛНР прошел референдум о политическом статусе этих регионов. Большинство жителей проголосовало за их государственную самостоятельность.