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08:59, 9 мая 2024Мир

Захарова назвала Зеленского выродком

Захарова назвала Зеленского выродком, предавшим свой народ и деда

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС, говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, назвала его выродком, предавшим свой народ и своего деда, боровшегося против фашизма в годы Великой Отечественной войны.

«Правда, мне кажется, он какой-то выродок во всех смыслах этого слова — и по-человечески, и в этноконфессионально-культурном плане чего я только от него не видела», — заявила она.

По словам Захаровой, она «запуталась, к какому народу он принадлежит». «То он украинец, то он наш — с постсоветского пространства, то он еврей, то он ни то, ни другое, а вообще человек мира», — пояснила дипломат, обратив внимание, что Зеленский надевает то вышиванку, то косоворотку, хотя между этими предметами одежды есть разница.

«Он все, что угодно, любую маску наденет, любой карнавальный костюм, любую роль выполнит, к сожалению», — сказала Захарова, подчеркнув, что такие люди, как Зеленский, «к сожалению, вообще утратили связь со своей семьей, со своей культурой, со своим народом, который вроде как у них есть».

Ранее Мария Захарова обвинила Владимира Зеленского в вымарывании украинцев. По ее мнению, в правящих кругах республики все эти годы не было украинцев. «Пришлую нечисть разбавляли маргиналами с чубами, называя их борцами за независимость Украины. А на самом деле управляли страной те, кто к ней исторически никогда отношения не имел», — пояснила она.

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      Марина Совина
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