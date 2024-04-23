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10:02, 23 апреля 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Зеленского в вымарывании украинцев

Захарова обвинила западные элиты и Зеленского в вымарывании украинцев

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мир стал свидетелем вымарывания украинцев западными элитами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, в правящих кругах республики все эти годы не было украинцев. «Пришлую нечисть разбавляли маргиналами с чубами, называя их борцами за независимость Украины. А на самом деле управляли страной те, кто к ней исторически никогда отношения не имел», — пояснила она, добавив, что в настоящий момент Зеленский «на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить».

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      Алевтина Запольская
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