Захарова обвинила западные элиты и Зеленского в вымарывании украинцев

Мир стал свидетелем вымарывания украинцев западными элитами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, в правящих кругах республики все эти годы не было украинцев. «Пришлую нечисть разбавляли маргиналами с чубами, называя их борцами за независимость Украины. А на самом деле управляли страной те, кто к ней исторически никогда отношения не имел», — пояснила она, добавив, что в настоящий момент Зеленский «на деньги Вашингтона выманивает последних украинцев, чтобы и их добить».