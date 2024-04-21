Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 21 апреля 2024Мир

Захарова обвинила США в готовности продолжать конфликт «до последнего украинца»

Захарова: элиты в США готовы продолжать конфликт до последнего украинца

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американские элиты в том, что они готовы способствовать продолжению конфликта «до последнего украинца». Комментарий дипломата опубликован в Telegram-канале министерства.

«Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов», — заявила Захарова, высказываясь о принятом Палатой представителей Конгресса США законопроекте о дополнительной помощи Украине.

Официальный представитель МИД России добавила, что Белый дом при этом делает ставку не на победу Киева, а на то, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) продержались хотя бы до выборов президента США, тем самым не испортив имидж нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«В данном контексте подтверждаем, что действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор», — подчеркнула Захарова и отметила, что все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется для США фиаско.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве арестовали троих обвиняемых в поставке некачественных продуктов армии. Как воруют у военных на Украине?

      Эвакуацию трофейного Leopard 2 показали на видео

      Захарова связала воровство Вашингтоном активов Москвы с терактами СБУ в России

      Захарова обвинила США в готовности продолжать конфликт «до последнего украинца»

      Подросток взорвал петарду в парке при усадьбе и попал в больницу

      В ХАМАС заявили о желании видеть Россию гарантом безопасности для Газы

      Ферстаппен выиграл Гран-при Китая «Формулы-1»

      Губернатор российского региона предупредил о наступлении максимального паводка

      В Москву прибыла глава Гагаузии

      В Совфеде сообщили о последствиях конфискации активов России в пользу Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше