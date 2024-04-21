Захарова обвинила США в готовности продолжать конфликт «до последнего украинца»

Захарова: элиты в США готовы продолжать конфликт до последнего украинца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американские элиты в том, что они готовы способствовать продолжению конфликта «до последнего украинца». Комментарий дипломата опубликован в Telegram-канале министерства.

«Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов», — заявила Захарова, высказываясь о принятом Палатой представителей Конгресса США законопроекте о дополнительной помощи Украине.

Официальный представитель МИД России добавила, что Белый дом при этом делает ставку не на победу Киева, а на то, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) продержались хотя бы до выборов президента США, тем самым не испортив имидж нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«В данном контексте подтверждаем, что действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор», — подчеркнула Захарова и отметила, что все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется для США фиаско.