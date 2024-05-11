Иностранный футболист назвал особенное блюдо из Чечни

Футболист «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что ему нравятся чеченские галушки

Нападающий грозненского «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо по футболу Мохамед Конате назвал особенное блюдо из Чечни. Его слова приводит Sport24.

Иностранный спортсмен заявил, что ему нравится чеченская кухня, а в особенности галушки. «Нигде больше так галушки не готовят. Пытался найти в Москве — борщ там я обожал, но ничего похожего на чеченские галушки», — добавил футболист.

Ранее Конате похвастался зарплатой в грозненском клубе. Он назвал выплаты конфеткой.

Конате впервые оказался в России в 2016 году, подписав контракт с клубом РПЛ «Урал». Позже он выступал за «Тамбов» и «Химки». В 2021 году форвард стал футболистом «Ахмата». Его контракт с командой был подписан на один сезон с возможностью продления еще на два. В 2023 году он получил российский паспорт. Его жена — уроженка Сибири.