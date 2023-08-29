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09:52, 29 августа 2023Спорт

Получивший российское гражданство легионер похвастался зарплатой в «Ахмате»

Получивший российское гражданство Конате похвастался зарплатой в «Ахмате»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Нападающий «Ахмата» и сборной Буркина-Фасо по футболу Мохамед Конате похвастался зарплатой в грозненском клубе. Об этом сообщает Sport24.

«Вообще нет никаких проблем! У нас отлично платят. Просто конфетка!» — отметил Конате. 27 августа легионер клуба РПЛ получил российский паспорт. Его жена — уроженка Сибири.

Конате впервые оказался в России в 2016 году, подписав контракт с клубом РПЛ «Урал». Позже он выступал за «Тамбов» и «Химки». В 2021 году форвард стал футболистом «Ахмата». Его контракт с командой был подписан на один сезон с возможностью продления еще на два.

Ранее российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал об уровне зарплат в низших лигах. Футболист заявил, что, выступая во второй лиге в 2020 году, получал прожиточный минимум — 11 тысяч рублей.

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    Алексей Гусев
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