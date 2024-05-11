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17:40, 11 мая 2024Россия

Песков заявил о сознательном нагнетании напряженности Европой

Песков: Европа сознательно нагнетает напряженность вокруг Украины

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Европа видит, что ситуация чревата для Украины полным провалом, в связи с чем сознательно нагнетает напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом. Поэтому они сами экзальтируют эту ситуацию», — сказал он.

По словам представителя Кремля, сейчас создается очень ответственный момент, а поведение европейских стран довольно провокационно.

Ранее 11 мая президент Франции Эммануэль Макрон снова допустил отправку французских военных на Украину, но при этом заявил о надежде на то, что подобные меры не потребуются. При этом он отметил, что обострившаяся международная обстановка в сфере безопасности «заставляет Францию вооружаться и временами оказывать сдерживающее влияние на наших соперников».

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